Javier Mascherano será o novo técnico do Inter Miami

Acordo entre as partes está apenas pela finalização dos trâmites burocráticos

Oficialmente, o Inter Miami está sem técnico após a saída um tanto quanto intempestiva de Gerardo Martino . Entretanto, nos bastidores, o clube da Major League Soccer (MLS) tem acerto com Javier Mascherano para que ele assuma o posto visando a temporada 2025.

As conversas entre as partes caminharam de maneira relativamente rápida. Em especial, diante da amplitude do projeto que foi apresentado para Mascherano naquela que será sua primeira experiência como técnico em clubes. Antes, ele passou pelas seleções sub-20 e olímpica da Argentina.