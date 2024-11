Internacional mantém confiança para ficar com Bernabei em definitivo

Diretoria do Colorado enviou representantes para discutir com o Celtic, mas negociação seguirá apenas ao final da atual temporada

O Internacional ainda não confirmou a permanência de Bernabei para a próxima temporada. No entanto, acredita-se que o clube fechará um acordo com o Celtic, da Escócia, que detém os direitos do lateral-esquerdo argentino, destaque sob o comando de Roger Machado.

“Esperamos a sensibilidade do Celtic para avançar. Não conseguimos chegar aos detalhes, como valores e formas de pagamento, por estarmos em meio ao campeonato. Só teremos clareza após o término do Brasileirão”, disse o vice de futebol do Internacional, em entrevista nesta sexta-feira (22).

“O meu sentimento é positivo. Quando há vontade das partes, já é um bom caminho. Existem relações e cláusulas contratuais que, por vezes, se sobressaem, mas trabalhamos com o agente, que também tem interesse nesta permanência”, completou o dirigente.

Apesar disso, o lateral e seu representante já manifestaram o desejo de permanecer no Internacional. Portanto, a postura atual dos escoceses não preocupa a diretoria do clube gaúcho. Enquanto espera definir seu futuro, Bernabei, que cumpriu suspensão contra o Vasco, volta a ficar à disposição para o confronto diante do Bragantino. A partida ocorrerá no domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio.