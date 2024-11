Guga revela que ‘profetizou’ título da Libertadores pelo Fluminense

Em relato ao “Player’s Tribune” divulgado na última quinta (21), o lateral-direito Guga revelou que fez uma previsão certeira pelo Fluminense em sua chegada. No texto do jogador, ele afirmou que profetizou o título da Libertadores de 2023, conquistado contra o Boca Juniors (ARG).

A previsão foi logo quando chegou, segundo ele conta, em conversa com o presidente do clube, Mário Bittencourt. No relato do jogador de 26, contratado no começo de 2023, ele revela, afinal, que já sabia que o time seria campeão aquele ano.