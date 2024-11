Giuliano negocia rescisão de contrato com o Santos

O meio-campista Giuliano não deve mais vestir a camisa do Santos. Titular em boa parte da temporada, o jogador pediu para deixar o Peixe, negocia a rescisão de contrato. Ele não viaja com a delegação para Recife, onde o Alvinegro Praiano encara o Sport, no domingo (24/11), às 18h30, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Giuliano acabou virando um dos símbolos da reconstrução do Peixe durante todo 2024. Ele foi titular em boa parte da temporada e conduziu o Peixe ao título da Série B e também ao vice do Campeonato Paulista. Contudo, o meia também conviveu com lesões durante boa parte do ano. Ao todo, foram 36 jogos e 12 gols marcados.

Giuliano deve ser a primeira de muitas saídas no elenco do Santos, que passará por reformulação para 2025. Muitos atletas devem chegar e sair do clube, que promete uma grande reestruturação visando a disputa da Série A no ano que vem. O principal objetivo do Peixe agora é a contratação de um novo treinador. Após a demissão de Fábio Carille, a diretoria procura um novo nome. Luís Castro e Cuca são os favoritos no momento.

