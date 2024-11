Galvão Bueno é o novo narrador da Amazon

Locutor será a principal voz da plataforma e participará das transmissões do Brasileirão a partir de 2025

Galvão Bueno já tem uma nova casa após deixar a Globo. O principal narrador esportivo do Brasil integrará o time de narradores da Amazon. O locutor será a principal voz da plataforma, que passa a exibir o Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem.

Além dos jogos do Brasileirão, Galvão também vai narrar jogos da Copa do Brasil, que faz parte do catálogo da plataforma desde 2022. O narrado será a estrela de uma campanha de marketing que o serviço está preparando para anunciar sua entrada na competição nacional.