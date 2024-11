Francês: PSG vence Toulouse com gol de Beraldo e segue na liderança

De olho na partida contra o Bayern na Champions, o PSG poupou alguns jogadores e venceu o Toulouse por 3 a 0, nesta sexta-feira (22), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês. João Neves abriu o placar com um golaço no primeiro tempo, enquanto o brasileiro Beraldo e Vitinha completaram o triunfo na segunda etapa no Parque dos Príncipes.

Dessa maneira, o PSG chegou a 32 pontos na Ligue 1 e recuperou a vantagem de seis pontos sobre o Monaco, que venceu o Brest na partida de abertura desta 12ª rodada.