Fluminense testa eficiência ofensiva contra uma das melhores defesas do Brasileirão

Rio de Janeiro, RJ - 20/10/2024 - Fluminense treina nesta manhã no CT Carlos Castilho. FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. Crédito: Marcelo Goncalves

Um dos principais desafios do Fluminense nesta reta final de Brasileirão é ser certeiro na luta contra o rebaixamento para permanecer na elite. Mas para isso, os comandados do técnico Mano Menezes terão que alavancar os números ofensivos da equipe, que sofre com uma baixo eficiência ofensiva na temporada. Afinal, o Tricolor de Laranjeiras soma apenas 28 gols nas 33 rodadas disputadas até aqui, sendo 18 deles com o atual treinador (completou um turno inteiro contra o Internacional). A equipe tem o terceiro pior ataque da competição, ficando atrás apenas dos dois últimos colocados e virtuais rebaixados: Cuiabá e Atlético-GO.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Diante das dificuldades para balançar as redes, o time carioca terá pela frente um desafio de fogo, contra a quarta melhor defesa do Campeonato Brasileiro: o Fortaleza. O confronto de opostos na tabela e nos setores acontece nesta sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O Leão do Pici, por sua vez, segue na briga pelo título e tenta encurtar a distância para os primeiros colocados na reta final. Assim, até o momento, o sistema defensivo do argentino Vojvoda sofreu 32 gols, ficando atrás apenas de Botafogo (26), Palmeiras (28) e Internacional (28). Um adversário difícil de ser batido, com um comandante que ocupa o cargo há mais de três anos. Retornos importantes em momento decisivo Para este momento decisivo, Mano terá retornos importantes (sobretudo do setor ofensivo), de nada menos que cinco titulares. Dentre os atletas que voltam de suspensão estão Fábio, Thiago Santos, Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso e Kauã Elias. Os três últimos estão entre os jogadores que mais estufaram a rede pelo time na temporada.