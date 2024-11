Faltou futebol na prévia da final da Copa Libertadores

Duelo foi pegado, com muitas provocações de parte a parte, e mostrou o que deve ser a decisão do dia 30 de novembro, em Buenos Aires Crédito: Vitor_Silva

Atlético-MG e Botafogo já começaram a decisão da Copa Libertadores da América. A partida entre as equipes, nesta quarta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro foi o pontapé inicial da guerra de nervos, característica de finais de grandes competições. Na Arena Independência, em Belo Horizonte, o time mineiro atuou com alguns reservas e segurou o empate em 0 a 0. O resultado pouco favoreceu a situação do Galo no Brasileiro, mas atrapalhou – e muito – os planos do adversário, líder na briga pelo título nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O duelo foi pegado, com muitas provocações de parte a parte, e mostrou o que deve ser a decisão do dia 30 de novembro, em Buenos Aires. O Botafogo procurou a vitória o tempo todo, viu o adversário ter um jogador expulso ainda no primeiro tempo por faltas duras, mas não conseguiu superar a retranca adversária, numa partida de muitas finalizações, pouquíssimas ideias e dois pontos perdidos.