Fã de Ed Sheeran, jogador assina com clube inglês após ligação do cantor

“Estou muito animado por ter comprado uma pequena porcentagem do clube de futebol da minha cidade natal. Sonho de qualquer torcedor de futebol se tornar dono do clube que torce e me sinto muito grato por esta oportunidade”, disse Sheeran à época.

O investimento de Ed, contudo, não lhe garante participação na diretoria do clube. O cantor tem direito a camarotes exclusivos no Portman Road – estádio do Ipswich – e ajuda com patrocínios. Ele estampou o nome de sua turnê no espaço master dos uniformes e aparece constantemente com a camisa da equipe em seus shows.

Premier League

De volta à Premier League após 22 anos, o Ipswich Town tem encontrado dificuldades na competição. Isso porque a equipe inglesa figura na 17ª colocação e está a um ponto da zona de rebaixamento, com oito de 33 disputados – à frente do Crystal Palace, que soma sete.

O Ipswich recebe o Manchester United no Estádio Portman Road neste domingo (24), às 13h30, em busca da segunda vitória em 11 jogos na Premier League. O duelo acontece pela 12ª rodada da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.