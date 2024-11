Expulsos, Luiz Henrique e Alexander Barboza não preocupam na reta final do Botafogo

O zagueiro Alexander Barboza e o atacante Luiz Henrique do Botafogo, que foram expulsos no empate sem gols contra o Atlético Mineiro, na última rodada do Brasileirão, não vão ser problemas nesta reta final de temporada, de acordo com “O Globo”.

Alexander foi expulso com dois cartões amarelos na partida. Por outro lado, Luiz Henrique teve sua expulsão 10 minutos após o fim da partida. Na confusão generalizada que teve após o apito final, o VAR flagrou o atleta jogando uma garrada de água nos seguranças do Galo. Ele levou vermelho direto.