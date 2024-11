Diniz elogia adversário do Cruzeiro: ‘Um dos melhores da América do Sul’

O Cruzeiro de Fernando Diniz reconheceu o palco da final da Copa Sul-Americana nesta sexta-feira (22) e, posteriormente, o treinador concedeu a última entrevista coletiva antes da decisão. O duelo contra o Racing acontece neste sábado (23) , às 17h (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

“São jogadores com características diferentes, mas com personalidades parecidas, no sentido de terem qualidade, de serem jogadores de jogo grande, com coragem para jogar. Ambos estão conectados com tudo que estamos fazendo. Estou muito tranquilo. Não vamos jogar só com 11, tenho certeza que os dois estarão empenhados pelo melhor pelo Cruzeiro”, opinou.