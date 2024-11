De La Cruz treina normalmente e deve voltar no próximo jogo do Flamengo

Uma boa notícia para o Flamengo nesta sexta-feira (22). Após ficar fora dos gramados por conta de lesão na coxa direita, De La Cruz treinou normalmente, no CT Ninho do Urubu. Dessa forma, o uruguaio tem grandes chances de retornar ao time na partida da terça (26), na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante Carlinhos também voltou aos treinos nesta sexta-feira, segundo a “Coluna do Fla”. O jogador se recuperou de lesão no adutor da coxa direita e, com isso, volta a ficar à disposição. Ainda no setor de ataque, Luiz Araújo ainda realiza atividades de forma separada no campo, fazendo parte do processo de transição.

Por fim, Plata, que participou dos jogos contra Bolívia e Colômbia pela seleção equatoriana, faz um trabalho especial para tentar ficar à disposição contra o Fortaleza. Contudo, o técnico Filipe Luís ainda terá tempo para definir a equipe até terça-feira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.