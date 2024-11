Cruzeiro esclarece sobre ingressos cancelados para final da Sul-Americana

De acordo com o Cruzeiro, Conmebol cancelou ingressos por medida de segurança

O Cruzeiro emitiu uma nota nesta quinta-feira (21) para esclarecer aos torcedores a situação dos ingressos cancelados para a final da Copa Sul-Americana.

Muitos torcedores do Cruzeiro, que já estão no Paraguai ou a caminho de Assunção, expressaram preocupação sobre a possibilidade de assistir à final no estádio. O motivo da apreensão, aliás, é uma mensagem enviada pela operadora Tuti, utilizada pela Conmebol, informando que “o valor pago será reembolsado integralmente pelo mesmo meio de pagamento utilizado para a compra”.