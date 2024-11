Com direito a música, familiares dos jogadores do Cruzeiro viajam para Assunção

Em vídeo publicado pela esposa de Mateus Vital, é possível ver muita festa dos ocupantes, além de uma música entoada pelo comissário Crédito: Jogada 10

Alguns familiares dos jogadores do Cruzeiro embarcaram na tarde desta sexta-feira (22) para Assunção, no Paraguai, onde a equipe enfrenta o Racing pela final da Copa Sul-Americana no sábado (23), às 17h (horário de Brasília). Porém, momentos antes da decolagem, os passageiros foram surpreendidos pelo comissário Ronald Pennaforte, que homenageou o Cabuloso com uma canção. “Cruzeiro, amo você, eu nasci para vencer, para ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar. Só sei que o rival estremece, sou cabuloso, esquece, em Minas Gerais a gente manda. A torcida celeste comanda, é paixão, é muito mais. Só sei, que ser Cruzeiro é bom demais”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A letra criada pelo comissário estava no ritmo de “Bom Demais”, do Ara Ketu. Mas não foi a primeira vez que ele apresentou sua música. Sendo assim, no voo fretado do Cruzeiro para Quito, no Equador, para a 1ª rodada da Sula, Ronald fez uma surpresa para os jogadores e comissão técnica ao cantar a canção.