CEO do Botafogo diz que Atlético-MG ‘armou’ confusão no Independência

Equipes fizeram duelo na última quarta-feira (20), em Belo Horizonte, com desentendimentos durante e após a partida pelo Brasileirão Crédito: Jogada 10

O empate em 0 a 0 entre Atlético-MG e Botafogo na última quarta-feira (20), na Arena Independência, pelo Campeonato Brasileiro, rendeu muita confusão dentro e fora de campo. Às vésperas da decisão da Copa Libertadores, que tem os dois clubes como finalistas, Thairo Arruda, CEO da SAF do Glorioso, acredita que o tumulto tenha sido uma estratégia do Galo para ‘tirar alguma vantagem’. “Penso que foi uma estratégia premeditada do Atlético-MG, principalmente dos atletas mais experientes, como Deyverson e Hulk. Eles estão passando por um momento ruim. Até o próprio treinador deu uma declaração dizendo que eles precisavam se recuperar rápido para chegar à final com confiança. Acho que eles criaram uma estratégia de causar confusão para ter algum brio e tirar alguma vantagem”, opinou em entrevista ao podcast do “Flashscore”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar disso, o diretor declarou que o Alvinegro não vai cair nessa situação e, portanto, não falou sobre os acontecimentos publicamente. Na ocasião, houveram desentendimentos entre Barboza e Deyverson, além de Hulk e Luiz Henrique. Mas a grande confusão aconteceu na saída para o vestiário, quando seguranças do Alvinegro iniciaram empurra-empurra com os seguranças do estádio.

“Botafogo não cai nessa. A gente não respondeu publicamente, tratamos internamente. Obviamente tivemos algumas questões que tivemos que resolver internamente, mas não vai atrapalhar em nada nossa caminhada”, disse. Atlético-MG x Botafogo na final da Libertadores Além disso, Thairo Arruda falou que seria um sonho disputar o Mundial de Clubes, mas destacou o foco na conquista do torneio continental, que seria inédito para o clube. A final da Copa Libertadores está marcada para o dia 30 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. “É um grande sonho disputar o Mundial de Clubes e medir forças com as grandes potências mundiais. O torcedor do Botafogo merece viver isso por tudo que passou nas últimas décadas. Como o John falou, vamos continuar investindo para melhorar ainda mais para o ano que vem para que a gente chegue lá com alguma chance de sucesso, mas obviamente antes temos que focar na conquista da Libertadores. Vai ser um jogo bem difícil”, comentou.