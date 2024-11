Celta de Vigo x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Celta de Vigo e Barcelona voltam a entrar em campo depois do término da Data Fifa. Neste sábado (23/11), as equipes duelam, às 17h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Abanca-Balaídos. O time de Hansi Flick está na liderança da competição, com 33 pontos conquistados, e quer ampliar a diferença. Enquanto isso, a equipe de Claudio Giráldez não perde há dois jogos e ocupa a 11ª posição, com 17 pontos.

Onde assistir

A partida entre Celta de Vigo e Barcelona pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, aliás, terá transmissão da ESPN e Disney+.