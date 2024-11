Cano evita a derrota do Fluminense para o Fortaleza no Maracanã

No Maraca, Flu sai atrás, leva virada e, no fim, artilheiro garante o 2 a 2. Cariocas próximos do Z4. Cearenses se afastam da briga pelo título

Em jogo emocionante, com os times precisando do resultado e buscando os gols, Fluminense e Fortaleza empataram em 2 a 2. O jogo desta sexta-feira, 22/11, no Maracanã, fechou a 34ª rodada do Brasileirão. O Tricolor, querendo se afastar do Z4, teve mais posse de bola (74%), mas finalizou menos do que o Fortaleza, 12 a 10. Em casa, o Flu saiu na frente, com Lima. Mas o Fortaleza virou ainda no primeiro tempo, gols de Moisés e Marinho. Mas, na etapa final, Cano deixou tudo igual.

O empate foi ruim para os dois times. O Fluminense, com 38 pontos, ganhou uma posição e é o 15º. Mas apenas um ponto à frente dos dois primeiros do Z4, Criciúma (seu rival na próxima rodada) e Bragantino. O Fortaleza, por sua vez, vai aos 64 pontos. Segue em terceiro, mas cinco pontos atrás do líder Botafogo e três do vice-líder Palmeiras.