Botafogo x Vitória: escalações, onde assistir e arbitragem

Glorioso precisa vencer para manter a liderança do Brasileirão. Rubro-Negro, por sua vez, busca se aproximar ainda mais da salvação Crédito: Jogada 10

Líder do Campeonato Brasileiro, com 69 pontos, dois à frente do segundo colocado Palmeiras, o Botafogo reencontra a torcida, neste sábado (23), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 35 da competição. No mesmo horário, aliás, o Verdão visita o lanterna Atlético-GO, em Goiânia. Hora da mala branca entrar em ação? Os dois melhores times do BR-24 se encontram na terça-feira (26), no Allianz Parque, na “decisão” do torneio. Retranca Parte 4? É o que comenta-se por aí nas resenhas. Afinal, Vasco, Cuiabá e Atlético abdicaram do ataque e ficaram plantados na defesa contra o Glorioso. Os dos últimos impuseram dificuldades ao Mais Tradicional. O Rubro-Negro tem, assim, tudo para repetir a estratégia dos antecessores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Botafogo? O Glorioso, depois de abrir seis pontos de vantagem na ponta do Brasileirão, não conseguiu sair do zero nos empates diante de Cuiabá e Atlético-MG, nos últimos compromissos. Dois resultados com sabor de derrota. Neste sentido, o Alvinegro entra em campo ainda mais pressionado pela urgência de triunfar. É decisão, e o Botafogo do técnico Artur Jorge precisa encontrar, então, alguma forma de superar a retranca dos adversários.

Destaques do Botafogo neste Brasileirão-2024, o zagueiro Barboza e o atacante Luiz Henrique perderam a cabeça contra o Atlético e foram expulsos. Eles, portanto, desfalcam o Glorioso no duelo contra o Vitória. Adryelson terá de suprir a ausência do argentino. Para o lugar do Pantera Negra, o técnico Artur Jorge tem Júnior Santos ou Martins como opções. A boa notícia é o retorno de Savarino. O atacante foi poupado no duelo contra o Galo por conta da alta minutagem pela Venezuela nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Ele entrará na vaga de Eduardo, que anda em débito com a galera. Como chega o Vitória? Na briga por permanência na Série A do Brasileirão, o Vitória conseguiu melhorar sua situação ao derrotar o Criciúma por 1 a 0, na última rodada, fora de casa. Com 41 pontos, desse modo, o Leão abriu quatro para a temida zona de rebaixamento. Em caso de insucesso, portanto, não volta ao G4.