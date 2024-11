Bahia mira goleiro do Atlético e faz proposta milionária

O goleiro Everson está em alta. Apesar da perda do título da Copa do Brasil, ele foi fundamental para que o Atlético não sofresse uma goleada em casa, na grande decisão contra o Flamengo. Essa atuação chamou a atenção de grandes clubes brasileiros, incluindo o Bahia.

Everson tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025, o que, para o Bahia, é um ponto positivo. Isso porque a multa para tirar o goleiro do Galo antes do fim do vínculo é mais baixa.