Avaí bate a Ponte Preta e se despede com vitória da Série B

Leão da Ilha chegou sem pretensões à partida e garantiu lugar entre os dez primeiros colocados Crédito: Jogada 10

O Avaí se despediu do Campeonato Brasileiro Série B com uma vitória. Na noite desta sexta-feira (22), o Leão bateu a Ponte Preta por 2 a 1, na Ressacada, pela última rodada da competição. Mário Sérgio e Garcez marcaram para o time da casa. Renato descontou para a Macaca. Com o resulado, o Avaí garantiu a décima colocação na tabela, com 53 pontos. Já a Ponte, rebaixada para a Série C, terminou com 38 pontos, e aguarda o restante da rodada para saber se fica na 17ª posição ou é ultrapassado pelo Ituano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No primeiro tempo o Avaí foi para cima e criou as primeiras oportunidades. A Ponte tentou chegar e até criou algumas oportunidades. Entretanto, o Leão da Ilha abriu o marcador já perto do intervalo. Após cobrança de escanteio, Mário Sérgio antecipou a marcação e cabeceou para as redes.