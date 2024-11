Atlético de Madrid x Alavés: onde assistir e escalações

Na sequência da 14ª rodada do Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid e Alavés medem forças neste sábado (23), às 12h15 (de Brasília), no Metropolitano. Os Colchoneros seguem no G4, grupo que garante vaga na próxima edição da Champions League, enquanto os visitantes tentam se distanciar, de vez, da zona de rebaixamento.

No momento, os donos da casa somam 26 pontos e ocupam a terceira colocação, atrás do líder Barcelona e do rival Real Madrid. El Glorioso, por sua vez, tem 14 pontos, na 15ª posição, quatro à frente do Espanyol , primeiro time a ocupar o Z3 na luta pela permanência na elite do futebol espanhol.