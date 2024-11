Affair de jogador do Flamengo publica ensaio de biquíni com as cores do clube

Atacante marcou o gol que garantiu o título da Copa do Brasil ao Rubro-Negro e o dedicou à affair, que se tornou a musa do clube

Atacante do Flamengo, Gonzalo Plata vive momento de destaque dentro e fora de campo. Isso porque além de marcar o gol do título da Copa do Brasil, ele também chama a atenção pelo caso que vive com a atriz Maiara Porto. A propósito, o momento de glória, que assegurou o pentacampeonato do Rubro-Negro na competição, foi dedicado a ela.

A partir do momento que o relacionamento se tornou público, a artista virou a mais nova musa da torcida do Flamengo. Assim, Maiara vem tentando alimentar esta conexão com outros torcedores do clube do seu coração. Afinal, recentemente, a influenciadora postou fotos de um ensaio de biquíni com a cor vermelha, uma das predominantes da equipe da Gávea.