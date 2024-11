Vasco planeja integração entre profissional e base com reforma do CT

Desde a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) cruz-maltina, o CT passou por poucas melhorias. Com a venda do futebol, em 2022, existiu a garantia de uma reforma ampla no local, algo que não aconteceu. A informação é do portal “ge”.

A atual gestão do Vasco, comandada pelo presidente Pedrinho, pretende não só avançar na revitalização de São Januário, como também na reforma do CT Moacyr Barbosa. Assim, um dos principais objetivos é possibilitar uma integração entre profissional e a base e aumentar o número de campos disponíveis.

Nesses dois anos, apenas a área do estacionamento foi calçada, assim como a sala de imprensa recebeu retoques, e a aquisição de novos aparelhos para academia e departamento médico. O projeto, porém, trata como prioridade o aumento na quantidade de campos, além de uma área de recuperação com piscina aquecida e banheiras.

No momento há apenas dois campos. Bem distante dos sete prometidos e do miniestádio para 4 mil pessoas, com refeitório e alojamento. O CT Moacyr Barbosa, inclusive, ocupa apenas um terço do terreno cedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

Com isso, haverá a integração do time profissional e da base., com a ampliação da área. Assim, o foco é evitar o deslocamento dos atletas da base entre Duque de Caxias, onde fica o CT dos mais jovens, e Barra da Tijuca.

Por fim, a chegada de um novo dono do futebol poderá acelerar o processo de reforma do CT, porém o clube carioca tem atuado em mais de uma frente para arrecadar recursos.