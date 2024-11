Torcedores do Vasco opinam sobre permanência de Rafael Paiva para 2025

Antes da partida contra o Internacional pelo Brasileirão, torcedores se dividiram sobre o futuro do técnico no clube

O Vasco encara o Internacional nesta quinta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro . Presentes em São Januário para o confronto, torcedores do Cruzmaltino opinaram sobre a permanência de Rafael Paiva no clube.

“Eu tenho expectativas grandes para hoje. Se o Vasco ganhar, a gente tem tudo para ir para a Libertadores no final do ano. Eu manteria o Rafael Paiva, acho que ele tem feito um trabalho muito bom com o elenco que foi dado para ele e, com uma nova SAF e reforços, ele tem que ter essa oportunidade para tentar manter o bom trabalho”, opinou.