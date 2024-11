Shakira sorteará carrão de R$ 4 milhões usado em clipe com indireta a Piqué

Veículo foi utilizado pela cantora no vídeo musical que trata sobre sua solteirice, após o conturbado fim do casamento com Gerard Piqué

“Nesse carro que resolvi presentear, vivi momentos difíceis e alegres; reflexivos, reuni forças, cantei canções com meus filhos e celebrei a amizade. Quando o comprei, fiz isso para me presentear e consentir a mim mesma a começar minha etapa como solteira. Mas descobri que o que nos ajuda são os veículos humanos”, e prosseguiu:

A cantora Shakira vai sortear a famosa Lamborghini Urus roxa usada em seu clipe ‘Soltera’ – que conta quase 79 milhões de visualizações em um mês. A música, aliás, fala sobre a fase da vida em que “pegou fobia do amor” após o conturbado fim de casamento com Gerard Piqué . O veículo de R$ 4 milhões acompanhou a colombiana nos momentos mais tristes e alegres de sua solteirice.

“O carro, a roupa, as coisas materiais não nos transformam. Somente veículos humanos fazem isso. Agora, com esse carro, quero presentear alguém que o aproveite da mesma forma que eu. Assim, eu agradeço tanto amor e companheirismo. Posso relembrar que as pessoas que amo que me ajudaram nesse período”, desabafou Shakira.

Sorteio do veículo

O sorteio, de acordo com informações locais, acontecerá no programa ‘Despierta América’, no dia 06 de dezembro. Shakira fez questão de explicar as regras para concorrer ao prêmio milionário. “A compra não é necessária. O evento está aberto aenas para residentes dos EUA com 18 anos ou mais. Término do período: 29 de novembro de 2024”.

“O que está prometido, serve como dívida! Eu confirmo [o sorteio]! Vou dar meu carro para quem realmente quer tê-lo e curtir momentos inesquecíveis”, escreveu a cantora em suas redes sociais.

O carro de Shakira

A versão Lamborghini Urus de Shakira tem um exterior distinto ao habitual. Isso porque o veículo passou por um envelopamento para utilização do clipe Soltera e conta com layout roxo. As rodas também passaram por um processo de personalização.