São Paulo vence e dá passo rumo à final da Copa do Brasil Sub-20

Em Itu, Tricolor vence Bahia por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal, fez gol com 18 segundos, e tem vantagem para o jogo da volta. Rumo ao tetra Crédito: Jogada 10

O São Paulo, com direito a gol-relâmpago, deu um grande passo para alcançar a final da Copa do Brasil Sub-20. Nesta quinta-feira, 21/11, enfrentando o Bahia no Estádio Novelli Júnior, em Itu, o time venceu por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal. Assim, o Tricolor, que foi o mandante, conseguiu um resultado positivo jogando fora de casa. Com isso, o São Paulo pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta e, ainda assim, garantir sua vaga na grande decisão. Os gols foram no primeiro tempo. Ryan Francisco, logo com 18 segundos e Paulinho marcaram. O jogo de volta ocorrerá no dia 27 de novembro, em Salvador, no Pituaçu. Quem avançar dessa semifinal entre São Paulo e Bahia enfrentará o vencedor de Palmeiras x Ceará. O jogo de ida dessa outra semifinal será realizado nesta quinta-feira.

O São Paulo surpreendeu logo no início da partida. O Bahia deu a saída, mas, após um erro de passe de Ruan Pablo, Ryan Francisco aproveitou a falha e bateu de primeira no canto do goleiro Eric, abrindo o placar com apenas 18 segundos de jogo. Esse foi o sexto gol do atacante são-paulino, que faz aniversário exatamente nesta quinta e se tornou artilheiro da competição.