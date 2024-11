São Paulo pode garantir vaga na Libertadores contra o Atlético-MG

Se vencer o Galo no próximo final de semana, Tricolor garante uma vaga ao menos nas fases preliminares do torneio continental

O São Paulo pode garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor recebe o Atlético-MG no Morumbis, às 21h30 (de Brasília) de sábado (23), pela 35ª rodada da competição. Uma vitória simples garante a equipe ao menos nas fases preliminares do torneio continental em 2025.

Após o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, na quarta (20/11), e com as derrotas de Cruzeiro e Bahia, o São Paulo abriu 12 pontos de vantagem para o primeiro time fora do G7. Com mais 12 pontos para serem disputados, o Tricolor precisa vencer o Atlético-MG por qualquer placar para garantir a vaga na Libertadores sem fazer outras contas.