Roberto Assaf: Virada do Flamengo sobre o rebaixado Cuiabá

O time venceu por 2 a 1 devido à fragilidade do adversário, e a presença de jovens que precisam ganhar espaço

O Flamengo ainda correu um pouquinho no primeiro tempo, desperdiçando várias e incríveis oportunidades, e foi mal na etapa final, em mais uma demonstração de amadorismo. Como ocorrera na partida anterior, empate de 0 a 0 com o Atlético Mineiro. Naquela ocasião, em atitude de camaradagem, entregaram a cobrança de um pênalti a David Luiz, que nunca é encarregado de tal tarefa. O zagueiro perdeu. Mas nesta quarta-feira (20/11) o time – muito calor em Cuiabá… – resolveu diminuir o ritmo após o intervalo em outra partida valendo três pontos. E mais: muito dinheiro em caixa para os clubes mais bem colocados. Conseguiu, dada a fragilidade do adversário, e a presença de jovens que precisam ganhar espaço.

Derik Lacerda fez 1 a 0 aos 13 da etapa final. Empatou com o jovem Guilherme Gomes (2/2/2006) aos 17. E virou com Matheus Gonçalves nos acréscimos.