Rival inglês apoia Manchester City em votação contra regras da Premier League

Aston Villa apoia City e crê que clubes devam criar uma 'frente unida' contra as regras da liga inglesa sobre as transações entre partes (ATP)

O Manchester City ganhou um novo apoio na batalha contra a Premier League. Afinal, Nassef Sawiris, coproprietário do Aston Villa, manifestou estar a favor dos Citizens contra as novas regras de transações entre partes da liga inglesa. O clube, inclusive, quer uma “frente unida” contra as novas regras do campeonato, que passaram por uma votação nesta sexta-feira (22).

Dessa forma, todos os 20 clubes da elite inglesa devem votar a favor ou contra as propostas nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, as novas regras de transações entre partes associadas (ATP). O Villa, porém, acredita que as taxas aos clubes podem ser “astronômicas”.