Reinaldo se manifesta após vaias da torcida do Grêmio: ‘Nunca deixarei de aparecer’

Lateral-esquerdo do Imortal teve falhas individuais, uma delas no gol da virada do Juventude, e ainda cometeu pênalti

A reação da torcida contra Reinaldo se explica porque o atleta teve algumas falhas pelo Grêmio. Na primeira delas, não acompanhou o marcador, e o Juventude virou a partida. Posteriormente, ele cometeu um pênalti, que permitiria aos visitantes aumentarem a vantagem, mas Marchesín defendeu. Na reta final do jogo, o Imortal ainda conseguiu empatar em gol contra do Jaconero.

As críticas a Reinaldo se estenderam também aos torcedores nas redes sociais. Aliás, as atuações negativas e a dificuldade em conseguir ser regular são alguns dos motivos que atrapalham uma continuidade do lateral-esquerdo com o Tricolor Gaúcho. Seu vínculo é válido até o final da atual temporada. As partes chegaram a iniciar as conversas. No entanto, atualmente, o cenário é de indefinição.

Panorama do Grêmio no Campeonato Brasileiro

Com o empate, o Grêmio foi para a 13ª colocação, com 40 pontos, e segue com uma pequena vantagem para a zona de rebaixamento. A equipe gaúcha volta a campo, na próxima quarta-feira (27), quando vai encarar o Cruzeiro, fora de casa.