PSG x Toulouse: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2024/25 após a pausa para a Data Fifa de novembro, a última do ano. Nesta sexta-feira (22), o PSG recebe o Toulouse às 17h (de Brasília), em partida válida pela 12ª rodada da Ligue 1. A bola rola no Parque dos Príncipes, em Paris, e os donos da casa podem abrir vantagem na liderança da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e CazéTV (YouTube).