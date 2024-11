Palmeiras atropela Ceará e está muito perto da final da Copa do Brasil Sub-20

Em Santo André, Crias fazem 5 a 1 no jogo de ida da semifinal e podem perder por três gols no duelo da volta na capital cearense. Rumo ao tri!

O Palmeiras está muito perto de decidir o título da Copa do Brasil Sub-20. Atual campeão brasileiro da categoria, o time alviverde não tomou conhecimento do Ceará e construiu uma fácil vitória por 5 a 1 na noite desta quinta-feira (21), em Santo André, no jogo de ida da semifinal.

Patrick, Coutinho e Abner abriram vantagem na primeira etapa. O Vozão chegou a esboçar reação com João Victor no minuto inicial do segundo tempo, mas os donos da casa retomaram o controle do jogo e transformaram o placar em goleada com Luighi e Figueiredo.