Mourinho, do Fenerbahçe, deseja a contratação de Cristiano Ronaldo

Treinador quer reencontrar o craque compatriota, e Mário Branco, diretor de futebol do clube turco, já teria iniciado as negociações

Atualmente no Fenerbahçe, da Turquia, o treinador José Mourinho tem o desejo de contar com Cristiano Ronaldo em breve. De acordo com o “Diario As”, da Espanha, o comandante conversou português pessoalmente com o compatriota sobre os planos para o futuro, e o clube turco já teria iniciado conversas com o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Além disso, os torcedores do Fenerbahçe já iniciaram uma campanha nas redes sociais para que o craque português aceite atuar em solo turco.