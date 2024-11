Miguelito pode ganhar oportunidade no Santos contra o Sport

Peixe vai ao Recife com 11 desfalques e atacante boliviano pode ser titular contra o Leão, na despedida da Série B. Crédito: Jogada 10

O Santos pode ter um time modificado para o seu último duelo pela Série B, contra o Sport, no próximo domingo (24), às 18h30, na Ilha do Retiro. Com vários desfalques, Leandro Zago pode dar oportunidade ao boliviano Miguelito, que se destaca na seleção de seu país. Ao todo, o Peixe tem 11 desfalques que se quer viajam para o Recife. João Schmidt, Gil, Giuliano, Julio Furch, Escobar, Willian Bigode, Guilherme, Billy Arce, Jair Cunha, Serginho e Yusupha Njie estão fora por conta de lesão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com isso, Miguelito pode ganhar uma oportunidade no ataque, formando o trio junto com Otero e Wendel Silva. Uma oportunidade ao boliviano foi um grande pedido da torcida santista ao ex-treinador Fabio Carille durante a Série B, principalmente depois que o jogador virou uma das referências da Bolívia nas Eliminatórias.