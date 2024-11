Manchester City anuncia renovação de Pep Guardiola

Novo vínculo do treinador catalão será válido por mais duas temporadas, até o final de 2026/27

“Pep Guardiola assinou uma extensão de contrato de dois anos com o Manchester City. O novo acordo significa que o catalão completará mais de uma década como treinador do City”, informou o clube.

Agora é oficial. O Manchester City anunciou, nesta quinta-feira (21), a renovação do contrato de Pep Guardiola. O novo vínculo do treinador catalão será válido por mais duas temporadas, até o final de 2026/27.

Dessa maneira, a renovação encerrou as dúvidas sobre o futuro de Guardiola e do City além da atual temporada. Em suas primeiras declarações após a renovação, o técnico destacou a importância do clube para ele e sua felicidade em continuar.