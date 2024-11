Internacional vence Vasco e chega a 15 jogos sem derrota no Brasileirão

Colorado voltou melhor na segunda e chegou ao gol da vitória com Wesley. Torcida do Vasco protestou nas arquibancas Crédito: Jogada 10

O Internacional conseguiu um grande resultado no Rio de Janeiro. Na noite desta quinta-feira (21), a equipe colorado venceu o Vasco em São Januário por 1 a 0. Wesley, na segunda etapa, marcou o único gol do jogo. A equipe gaúcha não perde a 15 jogos. Por outro lado, o time cruzmaltino perdeu uma sequência de 15 partidas sem perder dentro de casa. Com o resultado, o Internaciona segue na cola do G4, com 62 pontos, na quinta colocação, empatado com o Flamengo, que fica na frente pelo número de vitórias. Já o Vasco ficou na décima posição, com 43 pontos.

Pouca criatividade e oportunidade O jogo começou animado, com as equipes indo para cima. A impressão era que a partida seria atrativa para quem estava em São Januário. Entrentato, essa não foi a realidade da primeira etapa. Os times não conseguiram mostrar criatividade e pouco assustaram a defesa adversária. A grande oportunidade foi vascaína, aos 30′. Mateus Carvalho recebeu pela esquerda, chutou cruzado e, antes de Vegetti concluir para as redes, Renê afastou.

Inter volta melhor e fica com a vitória Após um misto de vaias e cânticos de protestos da torcida do Vasco, o Internacional foi quem voltou melhor na segunda etapa. Após criar três oportunidades de perigo, o gol veio. Borré tentou dar passe na área, a defesa afastou mal e Wesley pegou de primeira, para acertar o cantinho e abrir o placar. Atrás no marcador, Rafael Paiva colocou Phelippe Coutinho em campo. Foi dos pés do ídolo que vieram as grandes oportunidades vascaínas. Primeiro, o meia cruzou na área, a defesa afastou mal e Hugo Moura, sozinho na pequena área, mandou para fora. Depois, Rochet trombou com Vegetti e a bola sobrou para Coutinho, que arriscou para o gol e não marcou a graças a Rogel, que afastou na pequena área. Sem ameaçar o adversário nos minutos finais, a torcida do Vasco perdeu a paciência. Cânticos de protestos foram escutados ainda com bola rolando. Ao final do jogo, uma sonora vaia tomou São Januário e o treinador Rafael Paiva foi xingado.