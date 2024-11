Hulk publica foto com camisa da Seleção Brasileira após críticas a Luiz Henrique

Jogo entre Atlético e Botafogo foi marcado por muita polêmica e briga entre Luiz Henrique e atletas do Galo Crédito: Jogada 10

A polêmica continua. Na quinta-feira (21), o atacante Hulk, do Atlético, compartilhou uma foto usando a camisa da Seleção Brasileira, a qual usou durante a Copa das Confederações de 2013. A publicação ocorreu um dia depois do empate entre Atlético e Botafogo, no qual o camisa 7 do time mineiro fez duras críticas a Luiz Henrique. “Luiz Henrique falou: ‘vocês são uma m#…’. Ele tem apenas cinco jogos na Seleção e acha que é craque, mas não ganhou p… nenhuma. Disse isso no intervalo do jogo. Ele tem cinco chutes na Seleção, eu tenho sete anos lá. Ele tem que correr muito mais”, disparou Hulk, após a partida.

Depois do jogo, Hulk conversou com o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, para explicar a situação.