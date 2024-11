Hulk dispara contra Luiz Henrique: ‘Acha que é craque, ganhou p… nenhuma’

Atacantes do Atlético e do Botafogo discutiram ao final da partida que ocorreu nesta quarta-feira (20) pelo Brasileirão.

Na prévia da grande final da Libertadores, que será no dia 30 deste mês, Atlético-MG e Botafogo empataram por 0 a 0 na Arena Independência, nesta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o confronto teve muitas discussões entre atletas, dirigentes e seguranças.

Aliás, umas das discussões envolveu Hulk, do Atlético, e Luiz Henrique, atacante do Botafogo. O craque do Galo criticou o rival e falou sobre sua carreira na Seleção Brasileira.