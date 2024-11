Fundamental ao Fluminense, Arias se reapresenta após Data Fifa

Tricolor ainda não venceu no Brasileirão sem a presença do craque colombiano, que treinará nesta quinta-feira (21)

Agora, existe a expectativa pela escalação como titular do craque colombiano por parte do técnico Mano Menezes. Na última vez que o jogador se ausentou para defender sua seleção, ele começou a partida no banco.

O Fluminense recebeu um importante reforço para o treino desta quinta-feira (21), véspera do confronto contra o Fortaleza, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Jhon Arias se reapresentou à equipe após atuar pela Colômbia na Data Fifa e pode, assim, reforçar a equipe no duelo contra os cearenses.

Foi na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, pela 30ª rodada, no dia 17 de outubro, no Maracanã. Apesar de não começar como titular, Arias entrou com o jogo em andamento e anotou o segundo gol, que fechou o caixão do rival rubro-negro em importantíssima vitória.

E falando em importante, o meia-atacante é preponderante para o Fluminense no Brasileirão, aliás. Afinal, a equipe ainda não sabe o que é vencer no torneio sem que o colombiano estivesse em campo. Nas 11 partidas em que atuou sem Arias, o Flu empatou três e perdeu oito. Isto representa um aproveitamento de 9%.

Nesta Data Fifa, Arias foi titular nas duas partidas da Colômbia – duas derrotas. Primeiro, por 3 a 2 para o Uruguai, fora de casa, no dia 15. Na última terça (19), o revés foi em casa para o Equador. Com os tropeços, a seleção de Arias se encontra na quarta posição (19 pontos) das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, à frente inclusive do Brasil, que tem 18.