Fluminense visa evitar sua pior campanha na história dos pontos corridos

Para isso, Tricolor precisará de aproveitamento de pelo menos 60%, rendimento do atual quarto colocado do Brasileirão

Com 37 pontos e lutando contra o rebaixamento no Brasileirão, o Fluminense tem cinco ‘finais’ até o fim do torneio. Nesta reta final, o objetivo, é claro, é fugir da queda e, assim, também evitar a pior campanha da história do Flu na competição desde a instauração dos pontos corridos, em 2003.

A pior campanha do Tricolor até o momento (em termos de pontuação) foi quando conquistou somente 45 pontos – apenas 39,4% de aproveitamento. Isso ocorreu em três oportunidades: 2006, 2008 e 2018.