Fluminense divulga nova parcial de ingressos para duelo com o Fortaleza

Crédito: Lucas Mercon

O Fluminense se prepara para a primeira das “cinco finais” na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assim, a primeira delas acontece nesta sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, com o Fortaleza. O clube carioca, então, informou a parcial de ingressos para o duelo decisivo. Até o momento, já foram comercializados cerca de 25 mil bilhetes. cabe salientar que além do confronto com o Leão do Pici, o Tricolor ainda enfrenta Criciúma e Cuiabá, ambos no Rio de Janeiro, e aposta no fator casa e na sinergia com a torcida para permanecer na primeira divisão. Os jogos longe do Rio de Janeiro serão contra Athletico e Palmeiras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para as duas partidas, o clube de Laranjeiras adotará uma promoção no valor dos ingressos semelhante ao que divulgou para o duelo com o Fortaleza Dessa forma, o valor irá seguir o mesmo formato, com a abertura do Setor Norte, no valor de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).

Ação do Fluminense com patrocinadora Em virtude da importância da partida, o Fluminense junto de sua patrocinadora máster, a casa apostas Superbet, irá promover uma ação no jogo com o Fortaleza. Nela, irão distribuir 10 mil faixas tricolores no Setor Sul do Maracanã no intuito de uma grande festa para empurrar o time na busca pela vitória. A informação é da jornalista Aline Nastari. Sendo assim, serão modelos parecidos com os cachecóis utilizados no futebol europeu, com cerca de um metro de comprimento. Por fim, até o momento, o clube espera ter casa cheia para mais um jogo decisivo na reta final do Brasileirão.