Flamengo prevê custo bilionário com novo estádio; veja valores

O Flamengo já fez o orçamento inicial do estádio, que ficará no Gasômetro, região central do Rio de Janeiro. O clube tem uma previsão de custo de R$ 1,925 bilhão. Contudo, a estimativa é de que a própria receita da arena gere o valor para pagar o projeto, sendo mais de R$ 800 milhões vindos de naming rights. A informação inicial é do “Mundo Rubro-Negro”.

A diretoria do Flamengo fará uma apresentação, nesta sexta-feira, para os sócios dos números de custos e receita do projeto do estádio. Haverá uma reunião prevista às 19 horas no clube. O orçamento, porém, ainda precisa da aprovação do Conselho de Admnistração.