Ex-Manchester United compra ações de clube que entrará na MLS

Jogador com passagem de destaque pelos Blues e Diabos Vermelhos ainda está em atividade e vai dividir suas atenções com esta aquisição

No atual cenário, Mata defende o Western Sidney Wanderers. Ou seja, em um primeiro momento, vai ter que se dividir entre a carreira como atleta e a responsabilidade como proprietário de clube. Após a conclusão do negócio, o jogador espanhol celebrou a oportunidade.

O meio-campista espanhol Juan Mata, com passagem de destaque por Manchester United e Chelsea , optou por ampliar seus horizontes no futebol. Isso porque ele adquiriu ações do San Diego FC, que vai estrear na MLS, a partir do próximo ano. Com esta aquisição, o espanhol se tornou o primeiro jogador ainda em atividade a investir na Major League Soccer.

“O compromisso deste clube e do Right to Dream com impacto comunitário, excelência e uma visão de sucesso a longo prazo se alinha perfeitamente aos meus próprios valores. Estou ansioso para contribuir com minha experiência e paixão pelo futebol, trabalhando ao lado de todos aqui para construir um clube que inspire tanto dentro quanto fora de campo”, complementou o meio-campista ex-United.

Assim, o San Diego faz seus últimos preparativos para estrear na Major League Soccer, a partir de 2025. A equipe será direcionada para a Conferência Oeste e mandará seus jogos no SnapDragon Stadium, com capacidade para receber 35 mil pessoas. Mesmo em conferências distintas, Mata observa o trabalho de David Beckham no Inter Miami. Inclusive, as equipes podem se enfrentar em uma futura decisão do campeonato.