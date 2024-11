Empresa de John Textor recebe investimento de R$ 232 milhões

A empresa de John Textor, Eagle Football, divulgou nesta quinta-feira (21) que obteve um investimento de US$ 40 milhões (aproximadamente R$ 232 milhões, com a cotação atual) em uma rodada organizada pela UCEA Capital Partners. Ademais, o montante total arrecadado será de US$ 100 milhões (R$ 581 milhões) para os cofres da companhia.

Portanto, além de contribuir para a recapitalização da empresa, o Botafogo também poderá se beneficiar da situação, já que ajudará a melhorar, no curto prazo, o capital de giro dos clubes gerenciados por Textor. Além do Glorioso, Lyon e RWD Molenbeek também fazem parte da rede. O montante é um investimento pré-IPO (processo de entrada na bolsa). As informações são do ge.