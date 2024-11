Dono da SAF do Cruzeiro chega para a final e time faz primeiro treino no Paraguai

Pela decisão da Copa Sul-Americana 2024, o Cabuloso enfrenta o Racing no próximo sábado (23), em Assunção

Após assistir o time feminino do Cruzeiro conquistar Campeonato Mineiro na última quarta-feira (20), o dono da SAF, Pedro Lourenço, chegou ao Paraguai para acompanhar a equipe masculina na final da Copa Sul-Americana. O empresário presenciou o primeiro treino da Raposa no país.

O técnico Fernando Diniz comandou a atividade desta sexta-feira (21), no Estádio Feliciano Cáceres, do Sportivo Luqueño, localizado em Luque. O treino teve duração de aproximandamente duas horas e não contou com a presença da imprensa.