Deyverson, o provocador: ‘Palmeiras que faça sua parte’

O atacante Deyverson, com uma história marcante no Palmeiras, demonstrou seu apoio ao Verdão na reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, com uma tatuagem em homenagem ao título da Libertadores pelo clube paulista, em 2021, o jogador do Atlético-MG revelou sua torcida pelos paulistas – o Galo não tem mais chances no Nacional. O Alviverde, contudo, está atrás do Glorioso na tabela (67 pontos contra 69 dos cariocas).

Após o empate sem gols contra o Botafogo por 0 a 0, no Independência, Deyverson provocou o adversário ao ouvir que o favoritismo na final da Copa Libertadores é do Botafogo. O time carijó reencontra o Mais Tradicional, no dia 30, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, na grande decisão do torneio continental.