Decisivo em estreia, Guilherme se inspira em Arrascaeta para crescer no Flamengo

Com multa milionária, meia marca na vitória do Rubro-Negro sobre o Cuiabá e deve ganhar mais chances na reta final do Brasileiro Crédito: Jogada 10

O Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 1, nesta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão, com dois gols de jovens talentos da base. Um deles foi de Guilherme Gomes, aposta de Filipe Luís para a partida. O jovem atleta fez sua estreia e pode ganhar mais oportunidades na reta final do Brasileirão.

O meia, de 18 anos, ostenta a camisa 10 em alguns jogos da base e tem como característica a criação. Ele também se destaca pela qualidade da bola parada. Em entrevista à "Fla TV" em 2023, o jogador disse que busca inspiração no uruguaio, destaque do Fla, para tentar crescer seu futebol.

“Gosto muito do futebol do Arrascaeta, a qualidade técnica dele é absurda. Então, me inspiro muito, vejo muito os vídeos dele para tentar reproduzir em campo”, destacou. Com vínculo até 2026, Guilherme Gomes tem uma alta multa rescisória de 80 milhões de euros, cerca de R$ 487 milhões. Ele chegou ao clube em 2021, mas assinou o primeiro contrato profissional em junho de 2023. Guilherme, aliás, até esteve entre os inscritos para a Libertadores, mas não foi nem para o banco de reservas. Filipe Luís conhece bem Guilherme Nas categorias de base, Guilherme, afinal, foi titular em 16 dos 17 jogos de Filipe à frente do Sub-20. Foi quem mais atuou sob o comando do treinador. Nesse período, ele, aliás, marcou seis gols e deu quatro assistências. Na primeira chance como profissional, já chegou colocando mais uma bola na rede.