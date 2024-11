Cuca ganha força no Santos em meio a alta concorrência por Luís Castro

Complexidade de acordo com o português faz com que nome de treinador vice-campeão da Libertadores em 2020 tenha prestígio no Peixe

As negociações para a definição do novo treinador do Santos podem tomar um novo rumo. Após fazer o primeiro contato com Luís Castro, ex-treinador do Botafogo, o nome de Cuca ganhou força dentro do clube.

Isso acontece por conta da concorrência que há com o treinador português. Castro está de férias em Lisboa e em alta no mercado. Os agentes do técnico realizaram as primeiras conversas com o Alvinegro. Entretanto, possuem várias outras possibilidades além do Santos.