Cruzeiro aposta em retrospecto recente de Diniz em torneios continentais

Treinador perdeu apenas uma partida das últimas dezenove em torneios de clubes da América do Sul e terá decisão com o Racing no sábado Crédito: Jogada 10

Depois da derrota para o Corinthians, o Cruzeiro volta suas atenções para a final da Sul-Americana, que acontece neste sábado (23), às 17h (de Brasília), no Paraguai, diante do Racing. Assim, para voltar a erguer um troféu continental, a Raposa aposta no retrospecto recente do técnico Fernando Diniz, que foi campeão da Libertadores 2023 e Recopa 2024 no comando do Fluminense. Dessa forma, nos últimos 19 jogos, o treinador perdeu em apenas uma oportunidade, no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, para a LDU. Ele soma, portanto, onze vitórias, sete empates e uma derrota nas últimas 19 partidas por torneios continentais.

No comando do Cruzeiro, o treinador ainda não perdeu na Sul-Americana. Até aqui, foram três duelos, com dois empates, uma vitória e duas classificações. O time empatou em 1 a 1 com o Libertad-PAR no jogo de volta das quartas de final e na ida da semi contra o Lanús-ARG. Além disso, bateu os argentinos por 1 a 0, no segundo jogo da fase anterior.

A vaga na final, aliás, dá chance para Fernando Diniz alcançar um feito conquistado por outros dois grandes nomes do futebol sul-americano: Marcelo Gallardo e Tite. O técnico do River Plate-ARG conquistou a Sul-Americana (2014) e a Libertadores (2015 e 2018) pelo time argentino. Por fim, Tite, atualmente sem clube, também venceu os dois torneios na carreira. Ele foi campeão da Sul-Americana pelo Internacional (2008), enquanto levantou o troféu da Libertadores (2012) pelo Corinthians.