Conselho do Corinthians marca votação de impeachment de Augusto Melo

Presidente do Timão pode ser afastado meio as investigações sobre o contrato de patrocínio com a VaideBet

O Conselho Deliberativo do Corinthians convocou, por meio do seu presidente Romeu Tuma Junior, os conselheiros para a votação do pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. A reunião extraordinária acontecerá no próximo dia 28 de novembro, às 18h, no Parque São Jorge.

O pedido faz parte do processo da Comissão de Ética do clube para averiguar o contrato com a VaideBet. A empresa era patrocinadora máster do Timão e chego muito celebrada, mas rescindiu no mês de junho. Augusto Melo assumiu a presidência no início de 2024 e seu mandato vai até dezembro de 2026.